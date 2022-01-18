Патріарх Філарет подав до суду на Державну службу з етнополітики

Почесний патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет подав до суду на Державну службу з етнополітики та свободи совісті.

Він просить зобов’язати орган зареєструвати постанови Помісного собору УПЦ (КП).

– Суд просять зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті зареєструвати постанови Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату як такі, що скасовують припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації Київська патріархія Української православної церкви Київ, – пояснили у суді.

Позов подали в Окружний адмінсуд Києва, позивачем є сам патріарх Філарет.

Суд також просять визнати протиправною бездіяльність відповідача, а саме Держслужби з етнополітики та свободи совісті за реєстраціями у держреєстрі відповідної ухвали. Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження за цими вимогами.

Раніше почесний патріарх Філарет вже звертався до суду. Так, у 2019 році він просив не забирати у ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату Михайлівський Золотоверхий монастир і церкву Успіння Богородиці Пирогощої.

Також він попросив суд скасувати рішення про ліквідацію УПЦ КП.

А у червні 2019 року у Володимирському соборі у Києві пройшов так званий Помісний собор, який зібрав Філарет заради відновлення Української православної церкви Київського патріархату.

На з’їзді представники церкви відкинули томос про єдину українську церкву ПЦУ.

Джерело: Окружний адмінсуд Києва