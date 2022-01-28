Если идут боевые действия, то без вариантов — из этого места необходимо уйти. Об этом журналисту Фактов ICTV сказал Антон Голобородько, глава совета резервистов 112 бригады ТРО.

По его словам, когда начинается боевой конфликт, то у гражданского человека есть несколько моделей поведения: во-первых, можно записаться в регулярные ряды военных формирований через ТРО (войска терробороны) или прийти в воинскую часть.

Во-вторых, можно начать заниматься гражданской обороной в гражданских администрациях, и в-третьих, просто оставаться свободным человеком.

– Третий вариант – эти люди могут больше всего пострадать, потому что они не подпадают ни под какую структуру, и у них нет никакой коммуникации с властью, кроме как через средства массовой информации, которые в такие моменты перестают работать, – считает Голобородько.

По его словам, именно третьей категории людей в случае вражеского наступления следует эвакуироваться.

Но если такой возможности нет, то есть несколько “золотых правил”, которые нужно соблюдать.

Во-первых, ни в коем случае не надевать никакую форму, которая была бы хоть немного похожа на военную.

— Если одежда будет иметь хотя бы минимальные знаки сходства с военной формой, то такого человека сразу будут воспринимать как комбатанта (в международном праве лица, участвующие непосредственно в военных действиях, — Ред.). А с комбатантами разговоры очень короткие. Если ты не наш – ты враг, если ты враг, то тебя убивают, – отмечает Антон Голобородько.

Кроме того, не носить с собой ничего, что хоть как-то может напоминать оружие – такого человека во время боевых действий так же будут считать комбатантом.

— Комбатант, скорее всего, враг, а врага убивают, — говорит глава совета резервистов 112 бригады ТРО.

Гражданским следует мгновенно выполнять все приказы военных, потому что военные – не полиция. Военные дважды не повторяют, один раз отдают приказ. Если приказ не выполняется, они применяют оружие, причем, возможно, сразу на поражение.

Действия в случае обстрелов

По словам Антона Голобородько, гражданским стоит на улицу вообще не выходить, потому что об обстрелах никто не будет сообщать заблаговременно через систему оповещения или через СМИ.

Следует помнить, что обстрелы всегда внезапные – внезапные для военных и для гражданских.

Военные, уже имеющие опыт боевых действий, на звук отличают, какой снаряд прилетит. А гражданский человек никогда не сможет понять, это мина, ракета или артиллерийский снаряд.

Мгновенной реакцией на характерный свист должна быть одна – ложиться там, где стоите. Это может повысить шансы на выживание.

Однако Антон Голобородько отмечает, что самый лучший вариант — вообще не выходить на улицу.

— Следует искать места ниже уровня земли, то есть подвалы. Подвалы повышают шансы на выживание во время артобстрелов, — отмечает глава совета резервистов 112 бригады ТРО.

Не менее важно упомянуть применение Россией химического оружия в сирийском Алеппо. Этот химический газ опускается вниз, потому легко может попасть в подвалы.

– Возвращаемся к первому пункту – в городе гражданским нечего делать. Если подходят вражеские войска, лучше эвакуироваться, – отмечает Голобородько.

Вражеские войска не приходят мгновенно

Они переходят границу, их встречает сопротивление. И только если они прорываются – подходят к городу. То есть у гражданских будет несколько дней, чтобы собраться.

Что нужно собрать в первую очередь? Это документы, деньги, удобная сезонная одежда и минимальный запас еды на 1-2 дня.