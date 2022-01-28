Якщо йдуть бойові дії, то без варіантів – це місце краще залишити. Про це журналісту Фактів ICTV сказав Антон Голобородько, голова ради резервістів 112 бригади ТРО.

За його словами, коли починається бойовий конфлікт, то у цивільної людини з’являється декілька моделей поведінки: по-перше, можна записатися в регулярні лави військових формувань через ТРО (війська тероборони) або прийти до військової частини.

По-друге, можна почати займатися цивільною обороною в цивільних адміністраціях, і по-третє, просто залишатися вільною людиною.

– Третій варіант – ці люди можуть найбільше постраждати, тому що вони не підпадають під жодну структуру, і у них немає ніякої комунікації з владою, окрім засобів масової інформації, які в такі моменти перестають працювати, – вважає Голобородько.

За його словами, саме третій категорії людей у разі ворожого наступу варто евакуюватися взагалі.

Але якщо такої можливості немає, то є кілька “золотих правил”, яких треба дотримуватись.

По-перше, в жодному разі не надягати ніяку форму, яка була б хоч трохи схожа на військову.

– Якщо одяг матиме хоча б мінімальні ознаки схожості з військовою формою, то таку людину одразу будуть сприймати як комбатанта (у міжнародному праві особи, які беруть участь безпосередньо у воєнних діях, – Ред.). А з комбатантами розмови дуже короткі. Якщо ти не наш – ти ворог, якщо ти ворог, то тебе вбивають, – зазначає Антон Голобородько.

Крім того, не носити з собою нічого, що хоч якось може нагадувати зброю – таку людину під час бойових дій так само будуть вважати комбатантом.

– Комбатант, найімовірніше, ворог, а ворога вбивають, – говорить голова ради резервістів 112 бригади ТРО.

Цивільним варто миттєво виконувати всі накази військових, тому що військові – не поліція. Військові двічі не повторюють, один раз віддають наказ. Якщо наказ не виконують, вони застосовують зброю, причому, можливо, одразу на ураження.

Дії у разі обстрілів

За словами Антона Голобородька, цивільним варто на вулицю взагалі не виходити, тому що про обстріли ніхто не буде повідомляти завчасно через систему оповіщення чи через ЗМІ.

Варто пам’ятати, що обстріли завжди раптові – раптові для військових і для цивільних.

Військові, які вже мають досвід бойових дій, на звук відрізняють, який снаряд прилетить. А цивільна людина ніколи не зможе зрозуміти, чи це міна, чи це ракета, чи це артилерійський снаряд.

Миттєва реакція на характерний свист має бути одна – лягати там, де стоїте. Це може дещо підвищити шанси на виживання.

Проте Антон Голобородько зазначає, що найкращий варіант – взагалі не виходити на вулицю.

– Варто шукати місця нижче рівня землі, тобто підвали. Підвали підвищують шанси на виживання під час артобстрілів, – зазначає голова ради резервістів 112 бригади ТРО.

Не менш важливо згадати застосування Росією хімічної зброї в сирійському Алеппо. Цей хімічний газ опускається вниз, тому легко може потрапити у підвали.

– Повертаємось до першого пункту – у місті цивільним нічого робити. Якщо підходять ворожі війська, краще евакуюватися, – зазначає Голобородько.

Ворожі війська не приходять миттєво

Вони переходять кордон, вступають у бойові зіткнення з тими, хто їх зупиняє. І тільки якщо вони прориваються – підходять до міста. Тобто у цивільних буде декілька днів, щоб зібратися.

Що потрібно зібрати у першу чергу? Це документи, гроші, зручний сезонний одяг і мінімальний запас їжі на 1-2 дні.