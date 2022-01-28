Мільярдер та засновник компанії Virgin Group Річард Бренсон закликав світових лідерів бізнесу об’єднатися, аби відстояти суверенітет України. Про це йдеться у статті Бренсона.

За його словами, ніколи останніми роками не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі.

– Що, чорт забирай, у 2022 році одна країна робить, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни? – написав Бренсон, наголосивши, що він завжди виступав проти воєн.

Наприклад, у березні 1968 року Бренсон приєднався до десятків тисяч молодих людей на Трафальгарській площі в Лондоні, які вийшли на протест проти війни у ​​В’єтнамі. 35 років по тому Бренсон був серед мільйонів людей у ​​всьому світі, які вийшли на вулиці на знак протесту проти входу США до Іраку.

Мільярдер згадав окупацію Росією частини України та подальші військові дії на сході країни.

– Я пам’ятаю численні проникливі зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами в галузі політики та бізнесу, і ми стали краще розуміти динаміку сил, що підживлюють цей конфлікт. Ми також швидко дізналися, що жоден із наших контактів у Росії не хотів говорити про це вголос. Ми опублікували заяву, яку західні та українські бізнес-лідери були раді підписати, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був надто великий, — зазначає Річард Бренсон.

За його словами, зараз, як і тоді, з ким мільярдеру доводилося спілкуватися, були єдині на думці, що будь-яка війна між Росією та Україною матиме руйнівні наслідки.

По-перше, це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу та зруйнує російську економіку.

– Як це часто буває, основний удар російської агресії припаде на громадянське населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська та найманці відіграли жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту, — зазначає Річард Бренсон.

Він наголошує, що війна з Україною – це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі.

Бренсон вважає, що Путіна мало хвилює думку світу щодо його геополітичних амбіцій.

– У якийсь момент прості росіяни зрозуміють, що вони заслуговують на краще, особливо якщо ситуація досягне точки, коли неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав’язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані, – підкреслив мільярдер.

Він закликає лідерів бізнесу зібратися та відстояти суверенітет України.

Джерело: Virgin