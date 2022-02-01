В сети показали, как в Днепре возобновили строительство съездов с Кайдакского моста, что станет частью будущей Северной обходной дороги.

Фото с площадок опубликовал Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Амбициозный проект реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

— Строительство Северной объездной дороги. Так называемые Съезды с Кайдакского моста. Еще один долгострой, строительство которого возобновлено, — написал Голик.

Новая объездная дорога будет проходить от съездов с Кайдакского моста на правом берегу до выезда на трассу М-30 Стрый-Изварино.

Дорога протяженностью 6,6 км объединит три промышленных центра Украины: Донбасс, Днепр и Кривой Рог, а также разгрузит город от транзитного транспорта.

В сети показали темпы Большой стройки Северного обхода Днепра / 3 фотографии

На время ремонтных работ Кайдакский мост закрыт для движения транспорта.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили около 14 тыс. км дорог, или 40% основной сети.