У мережі показали, як у Дніпрі відновили будівництво з’їздів з Кайдацького мосту, що стане частиною майбутньої Північної обхідної дороги.

Фото з майданчиків опублікував Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Амбітний проєкт реалізують у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– Будівництво Північної об’їзної дороги. Так звані З’їзди з Кайдацького мосту. Ще один довгобуд, будівництво якого відновлено, – написав Голик.

Нова об’їзна дорога проходитиме від з’їздів з Кайдацького мосту на правому березі до виїзду на трасу М-30 Стрий-Ізварине.

Дорога протяжністю 6,6 км об’єднає три промислові центри України: Донбас, Дніпро та Кривий Ріг, а також розвантажить місто від транзитного транспорту.

У мережі показали темпи Великого будівництва Північного обходу Дніпра / 3 фотографии

На час ремонтних робіт Кайдацький міст закрито для руху транспорту.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили близько 14 тис. км доріг, або 40% основної мережі.