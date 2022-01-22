Большая стройка превратила вантовый мост в Запорожье в символ единения — Зеленский

В Запорожье президент Владимир Зеленский открыл вантовый мост через Днепр, являющийся одним из флагманских объектов инициированной им программы Большая стройка.

— Мы наконец-то соединяем центр Запорожья, славную Хортицу и Хортицкий район. Каждый день жители будут добираться на работу и учебу быстрее. Значит, как-то по-человечески, удобнее. А особенная архитектура, архитектурная подсветка будет радовать глаз запорожцев. И пусть ее огни всегда будут яркими, а единство Запорожья и Украины — неугасимым, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также акцентировал, что мост, который должен был появиться еще 20 лет назад, наконец-то построили за 20, но не лет, а месяцев. И если в течение многих лет его называли монументом коррупции, отныне он будет монументом единства.

Мост в Запорожье является составной частью 9-километровой магистрали непрерывного движения, включающей шесть развязок и 26 искусственных сооружений.

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С открытием движения по вантовому мосту остров Хортица соединяется с центром Запорожья, поэтому появляется возможность проезда между правым и левым берегами города.

По первоначальной задумке, мост должен был стать самым высоким в Европе. Эту пальму первенства он уже утратил, но остается самым высоким в Украине.

Во время открытия моста президент дал старт акции единения, призвав присутствующих взяться за руки.

Проект строительства мостового перехода появился в Генплане Запорожья в 1965 году. Решение о его строительстве приняли в 1980 году.

Работы стартовали еще в 2004 году, однако в 2014 году их приостановили из-за отсутствия финансирования. Строительство моста возобновляли в 2016 и 2018 годах.

Но полноценное возобновление произошло в 2020 году благодаря программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, для которой он стал одним из флагманских объектов.

В Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка уже сделали более 40% основной сети дорог и более 600 мостов.