Создайте регистрационную карту
Чтобы получить возможность участвовать в ВНО, необходимо создать и заполнить регистрационную карту. Зайдите на сайт УЦОКО, найдите рубрику ЗНО/ДПА и кликните на пункт Зарегистрироваться.
Один из первых шагов регистрации – избрание категории лица, которое будет сдавать экзамен. При необходимости вы можете внести изменения в персональные данные, совершив перерегистрацию, которая продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года.
Возможность перерегистрации появится после получения сертификата для участия во внешнем независимом оценивании.
Заполните необходимые данные
Подготовьте пакет документов, необходимых для успешной регистрации. Среди них должны быть:
- оформленная регистрационная карточка, бланк которой формируется с использованием сервиса УЦОКО;
- заверенная собственноручно копия паспорта гражданина Украины;
- заверенная собственноручно копия документа о среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных иностранным языком для регистрации).
Сформируйте сертификат участника ВНО
После заполнения информации для регистрации, получите от регионального центра оценки качества образования сертификат внешнего независимого оценивания.
Готовьтесь к экзаменам
В этом году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая — участники ВНО в этот день будут сдавать экзамен по химии.
ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам состоятся 24 мая, по английскому – 25 мая, по математике – 28 мая, по украинскому языку и литературе – 1 июня, по истории Украины – 4 июня, по физике – 7 июня, по биологии – 10 июня.
Основная сессия ВНО завершится 15 июня, когда абитуриенты будут сдавать экзамен по географии. Информацию о результатах тестирования по всем учебным предметам разместят на информационной странице участника ВНО до 30 июня 2022 года включительно.