Чтобы получить возможность участвовать в ВНО, необходимо создать и заполнить регистрационную карту. Зайдите на сайт УЦОКО, найдите рубрику ЗНО/ДПА и кликните на пункт Зарегистрироваться.

Один из первых шагов регистрации – избрание категории лица, которое будет сдавать экзамен. При необходимости вы можете внести изменения в персональные данные, совершив перерегистрацию, которая продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года.

Возможность перерегистрации появится после получения сертификата для участия во внешнем независимом оценивании.