Створіть реєстраційну картку
Щоб отримати можливість брати участь у ЗНО, необхідно створити та заповнити реєстраційну картку. Зайдіть на сайт УЦОЯО, знайдіть рубрику ЗНО/ДПА та клікніть на пункт Зареєструватися.
Один з перших кроків реєстрації – обрання категорії особи, яка складатиме іспит. У разі потреби ви можете внести зміни до персональних даних, здійснивши перереєстрацію, яка триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.
Можливість перереєстрації з’явиться після отримання вами сертифіката для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Заповніть необхідні дані
Підготуйте пакет документів, які необхідні для успішної реєстрації. Серед них має бути:
- оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується із використанням сервісу УЦОЯО;
- засвідчена власноруч копія паспорта громадянина України;
- засвідчена власноруч копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).
Сформуйте сертифікат учасника ЗНО
Після заповнення інформації для реєстрації, отримайте від регіонального центру оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
Готуйтеся до іспитів
Цьогоріч основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня – учасники ЗНО в цей день складатимуть іспит з хімії.
ЗНО з іспанської, німецької та французької мов відбудуться 24 травня, з англійської – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови та літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.
Основна сесія ЗНО завершиться 15 червня, коли абітурієнти складатимуть іспит з географії. Інформацію про результати тестування з усіх навчальних предметів розмістять на інформаційній сторінці учасника ЗНО до 30 червня 2022 року включно.