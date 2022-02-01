Щоб отримати можливість брати участь у ЗНО, необхідно створити та заповнити реєстраційну картку. Зайдіть на сайт УЦОЯО, знайдіть рубрику ЗНО/ДПА та клікніть на пункт Зареєструватися.

Один з перших кроків реєстрації – обрання категорії особи, яка складатиме іспит. У разі потреби ви можете внести зміни до персональних даних, здійснивши перереєстрацію, яка триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.

Можливість перереєстрації з’явиться після отримання вами сертифіката для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.