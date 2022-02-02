Мы не сдадимся: премьер Нидерландов о расследовании катастрофы рейса MH17

Нидерланды тесно сотрудничают с Украиной для выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности причастных к уничтожению рейса Малайзийских авиалиний MH17 на Донбассе летом 2014 года.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Приоритет для Нидерландов – выяснить правду, установить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Это сложный процесс, но мы не можем сдаться, поскольку это очень важно для нас, для Украины и других стран, как Бельгия, Малайзия, Австралия, – сказал он.

По его словам, сейчас продолжаются трехсторонние консультации между Россией, Нидерландами и Австралией, но прогресса пока нет.

В общем заявлении Рютте и Зеленский обязались продолжать поиски правды и справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 и их близких.

Европейский суд по правам человека 26 января начал слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ по поводу ее роли в катастрофе рейса MH17, в которой погибли 298 человек.

Следствие по делу об уничтожении самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не обнаружило следов другого оружия, с которого сбили лайнер, кроме зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Бук.