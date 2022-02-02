Ми не здамося: прем’єр Нідерландів про розслідування катастрофи рейсу MH17

Нідерланди тісно співпрацюють з Україною для з’ясування обставин та притягнення до відповідальності причетних до збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Києві під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

– Пріоритет для Нідерландів – з’ясувати правду, встановити справедливість і притягнути винних до відповідальності. Це складний процес, але ми не можемо здатися, оскільки це дуже важливо для нас, для України й інших країн, як Бельгія, Малайзія, Австралія, – сказав він.

За його словами, зараз тривають тристоронні консультації між Росією, Нідерландами й Австралією, але прогресу поки немає.

У спільній заяві Рютте та Зеленський зобов’язалися продовжувати пошуки правди і справедливості для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких.

Європейський суд з прав людини 26 січня почав слухання у справі України та Нідерландів проти РФ щодо її ролі у катастрофі рейсу MH17, в якій загинули 298 людей.

Слідство у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом в 2014 році не виявило слідів іншої зброї, з якої збили лайнер, окрім зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Бук.