Студенты Киево-Могилянской академии объявили забастовку из-за непризнания нового президента вуза

Студенты Киево-Могилянской академии объявили забастовку из-за решения Минобразования назначить повторный конкурс на должность президента вуза.

Об этом говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления университета. Студенты убеждены, что Министерство образования и науки превысило свои полномочия, когда не признало результаты выборов президента Национального университета Киево-Могилянской академии.

– Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента НаУКМА несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод. У министерства нет полномочий по признанию или непризнанию результатов голосования. Такие полномочия предоставлены законом Украины О высшем образовании исключительно Организационному комитету выборов, — говорится в совместном заявлении.

По инициативе студентов уже создан стачечный комитет по организации акций протеста против решения объявить повторный конкурс на должность президента.

К стачечному комитету присоединились представители органов студенческого самоуправления, Студенческая коллегия, Конференция студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета.

28 января в Киево-Могилянской академии завершился второй тур голосования на выборах президента университета. Согласно результатам подсчета голосов, победил в них Сергей Квит, который набрал 235 голосов (52,80%).

2 февраля Министерство образования заявило, что установило нарушение законодательства Украины и Устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА.

В связи с этим в ведомстве решили объявить повторный конкурс на пост президента.

Источник: НаУКМА

Фото: НаУКМА