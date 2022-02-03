Студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк через невизнання нового президента ВНЗ

Студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через рішення Міносвіти призначити повторний конкурс на посаду президента ВНЗ.

Про це йдеться у спільній заяві органів студентського самоврядування університету. Студенти переконані, що Міністерство освіти і науки перевищило свої повноваження, коли не визнало результати виборів президента Національного університету Києво-Могилянська академія.

– Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод. У міністерства немає повноважень щодо визнання чи невизнання результатів голосування. Такі повноваження надані законом України Про вищу освіту винятково Організаційному комітету виборів, – йдеться у спільній заяві.

За ініціативою студентів вже створено страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення оголосити повторний конкурс на посаду президента.

До страйкового комітету долучились представники органів студентського самоврядування, Студентська колегія, Конференція студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету.

28 січня у Києво-Могилянській академії завершився другий тур голосування на виборах президента університету. Згідно з результатами підрахунку голосів, переміг у них Сергій Квіт, який набрав 235 голосів (52,80%).

2 лютого Міністерство освіти заявило, що встановило порушення законодавства України та Статуту університету в процесі проведення виборів НаУКМА.

У зв’язку з цим у відомстві вирішили оголосити повторний конкурс на посаду президента.

Джерело: НаУКМА

Фото: НаУКМА