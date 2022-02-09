Не стоит бояться, если не удастся зарегистрироваться вовремя на внешнее независимое оценивание или успешно пройти тестирование. В 2022 году есть множество вариантов, куда можно поступить без сертификатов ВНО.

Среди них – специальные курсы, ПТУ, колледж, техникум или зарубежные университеты. В какие учебные заведения можно подавать документы без ВНО – далее в материале Фактов ICTV.

Профессиональное училище

Учебное заведение предоставляет возможность овладеть множеством профессий без сертификатов ВНО. Среди них – авторемонтник, слесарь, электромонтер, машинист, токарь, фрезеровщик, повар, продавец, дизайнер, парикмахер, издатель, полиграфист и другие специалисты.

Чтобы поступить в ПТУ, необходимо предоставить аттестат об окончании школы, сдать вступительный экзамен, пройти собеседование и творческий конкурс.

После окончания обучения вы получите документ о неполном высшем образовании образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, который приравнивается к диплому о высшем образовании по образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра.

Колледж или техникум

Поступающий должен подать документы в колледж или техникум на основе 9, а не 11 класса средней общеобразовательной школы. Можно получить образование в учебном заведении на аналогичном направлении и специальность бакалавра.

Абитуриент сможет стать специалистом своего дела и овладеть сложной профессией без сертификатов внешнего независимого оценивания.

Специальные курсы

Если вам необходимы специальные навыки для работы, а диплом не имеет никакого значения, тогда специальные курсы – отличный вариант для обучения.

С сертификатом завершения курсов можно стать ценным работником компании или предприятия. Есть множество разных направлений для развития – дизайн, маркетинг, автомобильное дело и другие.

Если вы увлекаетесь выбранной профессией, тогда есть все шансы устроиться на работу еще до завершения обучения.

Украинско-польские программы

Некоторые украинские учебные заведения дают возможность учиться по партнерской программе с иностранными университетами без выезда за границу.

Зачисление производят на основе собеседования или внутренних вступительных экзаменов. Учеба не будет бесплатной, однако соискатели образования имеют возможность получить два диплома – украинский и иностранный.

Зарубежные университеты

Для поступления в иностранный вуз стоит знать государственный язык страны и сдать соответствующий экзамен. За получение образования, скорее всего, придется заплатить, однако есть шанс учиться бесплатно.

Украинцы чаще всего поступают в университеты в Польше, Чехии, Эстонии, Германии и Словакии, однако другие страны также могут обеспечить качественное обучение.