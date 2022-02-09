Куди можна вступити без ЗНО в Україні у 2022 році

Не варто боятися, якщо не вдасться вчасно зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання або успішно пройти тестування. У 2022 році є безліч варіантів, куди можна вступити без сертифікатів ЗНО.

Серед них – спеціальні курси, ПТУ, коледж, технікум або зарубіжні університети. В які навчальні заклади можна подавати документи без ЗНО – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Професійне училище

Навчальний заклад надає можливість опанувати безліч професій без сертифікатів ЗНО. Серед них – авторемонтник, слюсар, електромонтер, машиніст, токар, фрезерувальник, кухар, продавець, дизайнер, перукар, видавець, поліграфіст та інші фахівці.

Щоб вступити до ПТУ, необхідно надати атестат про закінчення школи, скласти вступний іспит, пройти співбесіду та творчий конкурс.

Після завершення навчання ви здобудете документ про неповну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, який прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

Коледж або технікум

Вступник має подати документи до коледжу або технікуму на основі 9, а не 11 класу середньої загальноосвітньої школи. Можна здобути освіту в навчальному закладі на аналогічному напрямку та спеціальність бакалавра.

Абітурієнт зможе стати фахівцем своєї справи та опанувати складну професію без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Спеціальні курси

Якщо вам необхідні спеціальні навички для роботи, а диплом не має ніякого значення, тоді спеціальні курси – чудовий варіант для навчання.

З сертифікатом про завершення курсів можна стати цінним працівником компанії чи підприємства. Є безліч різних напрямів для розвитку – дизайн, маркетинг, автомобільна справа та інші.

Якщо ви захоплюєтеся обраною професією, тоді маєте всі шанси влаштуватися на роботу ще до завершення навчання.

Українсько-польські програми

Деякі українські навчальні заклади надають можливість навчатися за партнерською програмою з іноземними університетами без виїзду за кордон.

Зарахування здійснюють на основі співбесіди або внутрішніх вступних іспитів. Навчання не буде безкоштовним, проте здобувачі освіти мають можливість отримати два дипломи – український та іноземний.

Зарубіжні університети

Для вступу в іноземний ВНЗ варто знати державну мову країни та скласти відповідний іспит. За здобуття освіти, найімовірніше, доведеться заплатити, проте є шанс навчатися безкоштовно.

Українці найчастіше вступають до університетів у Польщі, Чехії, Естонії, Німеччині та Словаччині, проте інші країни також мають можливість забезпечити якісне навчання.