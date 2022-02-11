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Факты / Украина / Общество

Новая почта празднует День рождения: 21% скидки на любое отправление

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Новая почта празднует День рождения: 21% скидки на любое отправление

В воскресенье, 13 февраля 2022 года Новая почта будет отмечать День рождения. Компании исполняется 21 год!

В его честь Новая почта проводит всеукраинскую акцию, условия которой распространяются на всех потребителей — как физических лиц, так и бизнес-клиентов. Что нужно сделать:

  1. Отправляйте посылку 13 февраля.
  2. Получайте 21% скидки на цену доставки.

Специальное предложение действует на доставку посылок и грузов любого веса и в любую точку Украины. Скидка формируется автоматически при заполнении накладной.

Ограничений на количество отправлений нет. Скидка распространяется на доставку любого количества посылок и груза.

Кстати, бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим. Она не распространяется на дополнительные услуги. Планируйте ваши отправления в воскресенье, 13 февраля.

Больше деталей здесь: https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/Pravila_akcii_znyzhka_21.pdf

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