Нова пошта святкує День народження: 21% знижки на будь-яке відправлення

У неділю, 13 лютого 2022 року Нова пошта відзначатиме День народження. Компанії виповнюється 21 рік!

На його честь Нова пошта проводить всеукраїнську акцію, умови якої поширюються на всіх споживачів – як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів. Що потрібно зробити:

Відправляйте посилку 13 лютого. Отримуйте 21% знижки на ціну доставки.

Спеціальна пропозиція діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги та у будь-яку точку України. Знижка формується автоматично під час заповнення накладної.

Обмежень на кількість відправлень немає. Знижка поширюється на доставку будь-якої кількості посилок та вантажу.

До речі, бізнес-клієнтам знижка 21% надається додатково до вже існуючих. Вона не поширюється на додаткові послуги. Плануйте ваші відправлення у неділю, 13 лютого.

Більше деталей тут: https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/Pravila_akcii_znyzhka_21.pdf