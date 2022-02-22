У нас свои порядки и законы: Малюска о планах РФ организовать в Украине тюремные бунты

По собственным каналам в преступном мире Кремль хочет организовать ряд тюремных бунтов в Украине.

Об этом вечером 22 февраля на своей странице в Facebook заявил министр юстиции Денис Малюска. Он отметил, это один из возможных российских сценариев дестабилизации ситуации в Украине.

В то же время министр подчеркнул, что в нашей стране — свои порядки и свои законы, намекая на ничтожность подобных планов врага.

— Вечер в хату людям, которые “заехали” и мотают сроки в наших тюрьмах. О “прогоне” от воров из России слышал, знаю: мол, просят поднять шум и творить беспорядок. Как в тюрьмах, так и на свободе. Но ведь в нашем доме свои порядки и законы. Мы против “беспредела”. Поэтому, люди – тихо, ша. Без кипиша! – в шутливой форме заявил министр.

В последние несколько дней на фоне вероятного полномасштабного вторжения РФ весь мир наблюдает за событиями в Украине.

Кроме сотен нарушений режима прекращения огня, оккупанты насыщают медиапространство фейками и дезинформацией с целью создания провокации против официального Киева ВСУ.

22 февраля СБУ обнародовала разговоры между боевиками террористических формирований “ЛНР” и “ДНР”, которые производили обстрелы мирного населения на Донбассе.

На рассекреченных аудиозаписях можно услышать, как оккупанты откровенно признаются в совершенных провокациях гражданского населения, а также обсуждают привлечение чеченцев “полка Кадырова” в дальнейшую эскалацию конфликта.