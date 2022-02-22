Большая стройка отремонтирует путепровод на буковинской трассе М-19, возведенный более 30 лет назад

На Буковине в пределах села Кливодин на км 466+363 дороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече идет ремонт путепровода над железнодорожным путем.

Сооружение, имеющее в длину 61 м, было построено в 1988 году и с тех пор ни разу ремонт не производился.

Приводят сооружение в соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения и транспортной нагрузки по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

В рамках восстановления моста дорожники выполнят ремонт и антикоррозионную защиту опор и бетонных поверхностей пролетного строения, армирование каркаса для устройства монолитных накладных железобетонных плит, нанесение слоя гидроизоляции, замену старого асфальтобетонного покрытия и ряд других необходимых работ.

Для удобства и безопасности передвижения пешеходов будут обустроены тротуары и установлены новые барьерные и перильные ограждения.

— Искусственное сооружение в Кливодине является частью международной трассы М-19. В прошлом году на Буковине стартовал текущий средний ремонт дороги от транспортного кольца в Мамаевцах до границы с Тернопольщиной. И этот объект является переходным на 2022 год. Сейчас в нижнем слое асфальтобетона – 24,7 км, в верхнем – 10 км. При благоприятных погодных условиях восстановление этой дороги продолжится, – добавляют в дорожном ведомстве.

Напомним, ранее координатор программы Большая стройка и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о плане за 2022 год обновить и построить 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.