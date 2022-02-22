Велике будівництво відремонтує шляхопровід на буковинській трасі М-19, що було зведено понад 30 років тому

На Буковині у межах села Кліводин на км 466+363 дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече триває ремонт шляхопроводу над залізничною колією.

Споруду, що має в довжину 61 м, було збудовано у 1988 році і відтоді жодного разу ремонт не проводився.

Приводять споруду у відповідність до сучасних вимог безпеки дорожнього руху та транспортного навантаження за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області.

В рамках відновлення мосту дорожники виконають ремонт та антикорозійний захист опор та бетонних поверхонь прогонової будови, армування каркасу для влаштування монолітних накладних залізобетонних плит, нанесення шару гідроізоляції, заміну старого асфальтобетонного покриття та низку інших необхідних робіт.

Для зручності та безпеки пересування пішоходів будуть облаштовані тротуари та встановлено нове бар’єрне та перильне огородження.

– Штучна споруда у Кліводині є частиною міжнародної траси М-19. Нагадаємо, торік на Буковині стартував поточний середній ремонт дороги від транспортного кільця у Мамаївцях до межі з Тернопільщиною. І цей об’єкт є перехідним на 2022. Наразі у нижньому шарі асфальтобетону – 24,7 км, у верхньому – 10 км. За сприятливих погодних умов відновлення цього автошляху продовжиться, – додають у дорожньому відомстві.

Нагадаємо, раніше координатор програми Велике будівництво і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про план за 2022 рік оновити та збудувати 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.