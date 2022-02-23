Над посольством РФ в Киеве спустили триколор

В Киеве над посольством Российской Федерации был спущен российский флаг.

Российский триколор сняли со флагштока в связи с эвакуацией дипмиссии на фоне угроз кремлевского режима продолжить оккупацию украинских территорий.

Накануне в Генконсульстве РФ во Львове был замечен дым. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, причиной этого стало сожжение документов сотрудниками дипучреждения перед побегом.

Вечером 22 февраля появилось видео сожжения документов в консульстве Российской Федерации в Одессе.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило об эвакуации дипломатов и их семей из Украины.

В заявлении российского ведомства на сайте говорится, что “с 2014 года неоднократным нападениям подвергались посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове”.

Напомним, что 21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”, а 22 февраля Совет федерации РФ в ответ на запрос Владимира Путина разрешил использование российской армии за рубежом.