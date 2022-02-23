Над посольством РФ у Києві спустили триколор

У Києві над посольством Російської Федерації спустили російський прапор.

Російський триколор зняли з флагштока у зв’язку з евакуацією дипмісії на тлі погроз кремлівському режиму продовжити окупацію українських територій.

Напередодні у Генконсульстві РФ у Львові помітили дим. За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, причиною цього стало спалення документів співробітниками дипустанови перед втечею.

Увечері 22 лютого з’явилося відео спалення документів у консульстві Російської Федерації в Одесі.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ повідомило про евакуацію дипломатів та їхніх сімей з України.

У заяві російського відомства на сайті йдеться, що “з 2014 року неодноразових нападів зазнавало посольство Росії в Києві та генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові”.

Нагадаємо, що 21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”, а 22 лютого Рада федерації РФ у відповідь на запит Володимира Путіна дозволила використання російської армії за кордоном.