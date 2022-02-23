Большая стройка полностью восстановила крупнейшую опорную школу Диканьской громады – УВК имени Гоголя

В Диканьке Полтавской области проведена полная реконструкция учебно-воспитательного комплекса имени Гоголя.

Наибольшую опорную школу громады обновили в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

— Здесь обновили практически все: фасад, столовую, классы, закупили новую технику – компьютеры, интерактивные доски, 3D-принтеры, – рассказал вр.и.о. главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Во время ремонта в школе заменили двери, окна, крышу и утеплили фасад. Также были проведены внутренние отделочные работы, монтаж подвесного потолка и обновление электросети и отопления.

Дополнительно для безопасности была установлена ​​современная противопожарная система.

Для комфортного обучения в кабинетах сделали ремонт и закупили новую мебель и гаджеты.

Заведение привели в соответствие со всеми требованиями инклюзии. Учебный процесс здесь начался уже в конце прошлого года.

Напомним, ранее координатор программы Большая стройка и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о плане в течение 2022 года обновить более 140 школ по всей Украине.