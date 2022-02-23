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Велике будівництво повністю відновило найбільшу опорну школу Диканської громади – НВК імені Гоголя

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

В Диканьці, що на Полтавщині, проведено повну реконструкцію навчально-виховного комплексу імені Гоголя.

Найбільшу опорну школу громади оновили в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.

– Тут оновили практично все: фасад, їдальню, класи, закупили нову техніку – комп’ютери, інтерактивні дошки, 3D-принтери, – розповів т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Під час ремонту у школі замінили двері, вікна, покрівлю даху та утеплили фасад. Також було проведено внутрішні оздоблювальні роботи, монтаж підвісної стелі та оновлення електромережі й опалення.

Додатково для безпеки встановили сучасну протипожежну систему.

Велике будівництво

Для комфортного навчання в кабінетах зробили ремонт та закупили нові меблі й гаджети.

Заклад привели у відповідність до всіх вимог інклюзії. Навчальний процес тут розпочали вже наприкінці минулого року.

Нагадаємо, раніше координатор програми Велике будівництво і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про план впродовж 2022 року оновити понад 140 шкіл по всій Україні.

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