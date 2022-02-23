Велике будівництво повністю відновило найбільшу опорну школу Диканської громади – НВК імені Гоголя

В Диканьці, що на Полтавщині, проведено повну реконструкцію навчально-виховного комплексу імені Гоголя.
Найбільшу опорну школу громади оновили в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації.
– Тут оновили практично все: фасад, їдальню, класи, закупили нову техніку – комп’ютери, інтерактивні дошки, 3D-принтери, – розповів т.в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Під час ремонту у школі замінили двері, вікна, покрівлю даху та утеплили фасад. Також було проведено внутрішні оздоблювальні роботи, монтаж підвісної стелі та оновлення електромережі й опалення.
Додатково для безпеки встановили сучасну протипожежну систему.
Для комфортного навчання в кабінетах зробили ремонт та закупили нові меблі й гаджети.
Заклад привели у відповідність до всіх вимог інклюзії. Навчальний процес тут розпочали вже наприкінці минулого року.
Нагадаємо, раніше координатор програми Велике будівництво і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про план впродовж 2022 року оновити понад 140 шкіл по всій Україні.