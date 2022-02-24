Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.
Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.
Комендантский час в Украине 2022
- Киев и Киевская область – с 22.00 до 7.00.
- Николаев – с 22.00 до 6.00.
- Запорожье – с 22.00 до 6.00.
- Бровары – с 17.00 до 7.00.
- Кременчуг – с 22.00 до 6.00.
- Ровенская область – с 22.00 до 6.00.
- Днепропетровская область – с 22.00 до 6.00.
- Харьковская область – с 22.00 до 6.00.
- Черкасская область – с 22.00 до 6.00.
Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Рогу будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме.
Граждан призывают оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. Чтобы передвигаться по региону во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.