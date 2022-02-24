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Факты / Украина / Общество

В Украине начали вводить комендантский час: в каких городах действуют ограничения

Юля Захарченко редактор ленты
перевірка в транспорті Києва

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Комендантский час в Украине 2022

  • Киев и Киевская область – с 22.00 до 7.00.
  • Николаев – с 22.00 до 6.00.
  • Запорожье – с 22.00 до 6.00.
  • Бровары – с 17.00 до 7.00.
  • Кременчуг – с 22.00 до 6.00.
  • Ровенская область – с 22.00 до 6.00.
  • Днепропетровская область – с 22.00 до 6.00.
  • Харьковская область – с 22.00 до 6.00.
  • Черкасская область – с 22.00 до 6.00.

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Рогу будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме.

Граждан призывают оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. Чтобы передвигаться по региону во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

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