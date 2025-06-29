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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
5 хв.

Комендантська година в Україні 2025: в яких регіонах діють обмеження

поліція України
Фото: Depositphotos

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах і населених пунктах ввели комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування в певні години доби без документів можуть запровадити в разі надзвичайного або воєнного стану.

Де продовжують діяти обмеження у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Комендантська година в Україні 2025 року

  • Київ: 00:00 – 05:00
  • Київська область: 00:00 – 05:00
  • Вінниця та Вінницька область: 00:00 – 05:00
  • Луцьк та Волинська область: 00:00 – 05:00
  • Дніпро та Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00 (за винятком двох районів: у Нікопольському районі комендантська година триває з 23:00 до 4:00, а у Синельниківському — з 22:00 до 5:00)
  • Житомир і Житомирська область: 00:00 – 05:00
  • Ужгород та Закарпатська область: немає обмежень
  • Запоріжжя та Запорізька область: з 23:00 до 5:00 в обласному центрі та населених пунктах Запорізького району. З 21:00 до 5:00 в інших населених пунктах, крім тимчасово окупованих.
  • Івано-Франківськ та область: 00:00 – 05:00
  • Кропивницький та Кіровоградська область: 00:00 – 04:00
  • Львів та Львівська область: 00:00 – 05:00
  • Миколаїв та Миколаївська область: 00:00 – 05:00 (за винятком Очакова, тут комендантська година триває з 23:00 до 5:00)
  • Одеса та Одеська область: 00:00 – 05:00
  • Полтава та Полтавська область: 00:00 – 04:00
  • Рівне та Рівненська область: 00:00 – 05:00
  • Суми та Сумська область: 23:00 – 05:00
  • Тернопіль та Тернопільська область: 00:00 – 05:00
  • Харків та Харківська область: 23:00 – 05:00
  • Херсон та Херсонська область: 21:00 – 05:00 (за винятком тимчасово окупованих населених пунктів)
  • Хмельницький та Хмельницька область: 00:00 – 05:00
  • Черкаси та Черкаська область: 00:00 – 04:00
  • Чернівці та Чернівецька область: 00:00 – 04:00
  • Чернігів та Чернігівська область: 00:00 – 04:00
  • Донецьк і Донецька область: у більшості населених пунктів вона триває з 17:00 до 9:00.  Проте залежно від наближеності населених пунктів до лінії фронту, комендатська година може збільшуватись. Зокрема у містах, які наближені до бойових дій до 10 км вона триває з 15:00 до 11:00.
  • Луганськ і Луганська область: 21:00 – 05:00

Громадський транспорт під час комендантської години в містах і населених пунктах не працюватиме.

Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття в цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

Щоб пересуватися в регіонах за нагальної потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, що підтверджують вашу особу.

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