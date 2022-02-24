Співробітник української військової розвідки Пілігрим дав поради, як краще обрати шлях жителям Києва у разі нової хвилі російської агресії проти України.

В інтерв’ю військовий експерт заявив, що бойові дії можуть розгортатись дуже активно, тому залишати місто слід якомога швидше.

Експерт радить у разі бойових дій у столиці рухатися на південний захід, у протилежному напрямку від кордону. Орієнтиром для цього може служити місто Фастів, що розташоване між Одеською та Житомирською трасами.

– Якщо хтось залишився на Лівому березі (Києва. – Ред.) – потрібно рухатись на Правий. Наприклад, була роз’єднана родина по обидва береги, то не треба чекати, доки хтось із Лівого берега приїде. Хоч би як вам хотілось, не треба чекати своїх близьких. Ви повинні рухатись, а вони мають рухатись самостійно, – попередив тренер українських спецпризначенців.

За його словами, якщо люди почнуть добиратись на Лівий берег, щоб забрати своїх родичів, то є велика ймовірність, що всі там застрягнуть, так і залишившись у місті, де тривають бойові дії.

Пілігрим порадив віддалитись на відстань 30-40 км від меж міста, щоб вийти із зони потенційного ураження та хаосу. Краще обирати якісь місця біля водойм, щоб були постійні запаси води.

Якщо ви йдете пішки, слід рухатись вздовж основних магістралей, а звертати треба у випадках, коли на шляху наявні потенційні загрози.

Експерт порадив придбати паперову карту на випадок, якщо у місті буде вимкнуто зв’язок і ви не зможете скористатись електронною мапою регіону. Або ж можна завантажити офлайн-варіанти цих карт у свій девайс.

Український ветеран бойових дій наголошує, що у разі надзвичайної ситуації варто залишати місто протягом трьох годин.

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