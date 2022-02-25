Все образовательные учреждения Украины должны приостановить учебный процесс — Шкарлет

25 февраля все образовательные учреждения Украины получили рекомендацию приостановить учебный процесс.

Об этом на своей официальной странице в Telegram заявил министр образования Сергей Шкарлет. Он добавил, что нужно будет объявить как минимум 14-дневные каникулы.

— Прошу педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам, кнопкам, а также не распространяйте неподтвержденную информацию, — добавил министр.

Отметим, что рекомендательные письма получили:

руководители департаментов образования и науки всех ОГА (и КГГА);

руководители заведений профессионального высшего образования;

руководители заведений высшего образования.

Источник: Сергей Шкарлет