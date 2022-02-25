Усі освітні заклади України мають призупинити навчальний процес – Шкарлет

25 лютого усі освітні заклади України отримали рекомендацію призупинити навчальний процес.

Про це на своїй офіційній сторінці в Telegram заявив міністр освіти Сергій Шкарлет. Він додав, що потрібно буде оголосити щонайменше 14-денні канікули.

Прошу освітян і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте непідтверджену інформацію, – додав міністр.

Зазначимо, що рекомендаційні листи отримали:

керівники департаментів освіти і науки усіх ОДА (та КМДА);

керівники закладів фахової передвищої освіти;

керівники закладів вищої освіти.

Джерело: Сергій Шкарлет