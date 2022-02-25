Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Волонтери створили спеціальний сайт: для тих, хто хоче вивезти дітей із зони бойових дій

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ребенок

З початком вторгнення російських окупантів на територію України багато її жителів шукають можливість вивезти дітей, жінок і літніх людей із зони активних бойових дій. Адже далеко не у кожного є друзі і близькі в західних областях України.

Враховуючи цей суспільний запит, група волонтерів за добу розробила спеціальний сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку. Сайт назвали Прихисток.

Зі свого боку, ті, хто готовий прийняти у себе вдома сім’ю, яка шукає притулок, можуть на цьому ресурсі заявити про свою готовність це зробити.

Читайте
Окупанти здійняли пилюку: у Чорнобильській зоні підвищився радіаційний фон

При цьому волонтери розуміють, що сайт зможе працювати ефективно за умови, якщо кількість пропозицій притулку дорівнюватиме кількості тих, хто просить захисту.

Тому вони закликали українців об’єднуватися і допомагати одне одному в цей важкий час. Щоб довести ворогові: Схід і Захід України – разом!

Джерело: Pravda Gerashchenko

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка