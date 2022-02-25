З початком вторгнення російських окупантів на територію України багато її жителів шукають можливість вивезти дітей, жінок і літніх людей із зони активних бойових дій. Адже далеко не у кожного є друзі і близькі в західних областях України.

Враховуючи цей суспільний запит, група волонтерів за добу розробила спеціальний сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку. Сайт назвали Прихисток.

Зі свого боку, ті, хто готовий прийняти у себе вдома сім’ю, яка шукає притулок, можуть на цьому ресурсі заявити про свою готовність це зробити.

При цьому волонтери розуміють, що сайт зможе працювати ефективно за умови, якщо кількість пропозицій притулку дорівнюватиме кількості тих, хто просить захисту.

Тому вони закликали українців об’єднуватися і допомагати одне одному в цей важкий час. Щоб довести ворогові: Схід і Захід України – разом!

Джерело: Pravda Gerashchenko