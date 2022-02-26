Каждый новый день приносит новые санкции, оружие и изоляцию России. Уже прибыло противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для всех типов оружия и артиллерии, автомобили, бронежилеты, топливо, десятки позиций вооружений и амуниции. Подчеркнув, что будет еще больше, но главное выстоять и крепко держать Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Facebook.

— Президент США Байден ночью говорил с президентом Зеленским и принял решение о немедленном выделении Украине $600 млн: 250 млн на общую помощь и 350 млн на военную. Белый дом обратился к Конгрессу с согласия на выделение $6,4 млрд в поддержку Украины — из них $3,5 млрд на оборону.

Он подчеркнул, что лично Путин и Лавров попали под санкции ЕС, которые скоро сделают такое же США и другие. Также в работе новый пакет санкций ЕС.

— Российские банки, компании, товары буквально выбрасываются с полок, финансовых систем, бирж. Россию лишают спортивных и развлекательных мероприятий – Лиги Чемпионов и Евровидения. Эта волна должна нарастать как цунами. И мы над этим работаем. Целый ряд стран уже закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний, сегодня их станет еще больше. Мировым изгнанникам придется либо не летать вообще, либо облетать через полмира. Россиянам перестали выдавать визы несколько стран ЕС.

Кулеба подчеркнул, что обстрел дома на Лобановского в Киеве будет одним из эпизодов в следствии по военным преступлениям РФ в Международном уголовном суде в Гааге.

— Соответствующий юридический процесс идет полным ходом. Мы уже над этим работаем. В Совете Безопасности ООН при попытке принять резолюцию Россия отчаянно пыталась не остаться единственной страной, которая примет вето. Ей это не удалось. Даже близкие друзья воздержались от того, чтобы открыто встать на сторону России.

Он отметил, что дипломатия сохраняет полную мобилизацию и работает в круглосуточном военном режиме над принятием конкретных крупных решений партнеров.

— Несокрушимость Украины ежечасно склоняет на нашу сторону все больше и больше партнеров международной коалиции в защиту Украины и мира. Коалиция становится все больше, сильнее и решительнее. Благодарю каждого бойца Сил обороны Украины, включая каждого мирного жителя, который взял в руки оружие защищать свои города, нашу землю. Мы вас не подведем.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас в сети очень много информации о том, что он якобы призывает складывать оружие. Глава государства призвал не верить фейкам.

Источник: Дмитрий Кулеба