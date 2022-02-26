Кожний новий день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії. Вже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. Наголосивши, що буде ще більше, але головне вистояти та міцно тримати Київ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Facebook.

— Президент США Байден вночі говорив з президентом Зеленським і ухвалив рішення про негайне виділення Україні $600 млн: 250 млн на загальну допомогу і 350 млн на військову. Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення $6,4 млрд на підтримку України — з них $3,5 млрд на оборону.

Він наголосив, що особисто Путін та Лавров потрапили під санкції ЄС, що скоро зроблять таке ж США та інші. Також у роботі новий пакет санкцій ЄС.

— Російські банки, компанії, товари буквально викидають з полиць, фінансових систем, бірж. Росію позбавляють спортивних та розважальних заходів – Ліги Чемпіонів та Євробачення. Ця хвиля повинна наростати як цунамі. І ми над цим працюємо. Ціла низка країн вже закрила повітряний простір для російських авіакомпаній, сьогодні їх стане ще більше. Світовим вигнанцям доведеться або не літати взагалі, або облітати через півсвіту. Росіянам перестали видавати візи вже декілька країн ЄС.

Кулеба наголосив, що обстріл будинку на Лобановського у Києві буде одним з епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

— Відповідний юридичний процес вже йде повним ходом. Ми вже над цим працюємо. У Раді Безпеки ООН під час спроби ухвалити резолюцію Росія відчайдушно намагалася не залишитися єдиною країною, яка застосує вето. Їй це не вдалося. Навіть близькі друзі утрималися від того, щоб відкрито стати на бік Росії.

Він зазначив, що дипломатія зберігає повну мобілізацію та працює в цілодобовому воєнному режимі над ухваленням конкретних великих рішень партнерів.

— Незламність України щогодини схиляє на наш бік все більше і більше партнерів міжнародної коаліції на захист України та миру. Коаліція стає дедалі більшою, сильнішою та рішучішою. Дякую кожному бійцю Сил оборони України, включно з кожним мирним мешканцем, який взяв до рук зброю захищати свої міста, нашу землю. Ми вас не підведемо.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що зараз у мережі є дуже багато інформації про те, що він начебто закликає складати зброю. Глава держави закликав не вірити фейкам.

Джерело: Дмитро Кулеба