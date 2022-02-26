Президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас в сети очень много информации о том, что он якобы призывает складывать оружие. Глава государства призвал не верить фейкам.

Об этом Зеленский сообщил в очередном видеообращении к украинцам.

– Значит так, я здесь. Никакого оружия мы не будем складывать. Будем защищать наше государство, потому что наше оружие – это наша правда. Это наша земля, наша страна, дети. Это то, что мы будем защищать, – подчеркнул Зеленский.

Советник офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что росСМИ не говорят людям о реальных масштабах атаки России на Украину.

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