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Факты / Украина

Оружия не сложим: Зеленский призвал не верить российским фейкам

Марта Бондаренко редактор ленты
Оружия не сложим: Зеленский призвал не верить российским фейкам

Президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас в сети очень много информации о том, что он якобы призывает складывать оружие. Глава государства призвал не верить фейкам.

Об этом Зеленский сообщил в очередном видеообращении к украинцам.

– Значит так, я здесь. Никакого оружия мы не будем складывать. Будем защищать наше государство, потому что наше оружие – это наша правда. Это наша земля, наша страна, дети. Это то, что мы будем защищать, – подчеркнул Зеленский.

Советник офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что росСМИ не говорят людям о реальных масштабах атаки России на Украину.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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