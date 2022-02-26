Министерство обороны Украины открыло горячую линию для родственников российских солдат и офицеров. Их родные могут позвонить по телефону и узнать, что произошло с военными.

Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что линия работает для людей, у которых на украинской земле потерялся российский солдат. Родственники могут узнать, живы ли их родные, взяты в плен, есть ли ранения и о том, как можно забрать тело погибшего военного.

Номера горячей телефонной линии для родственников российских военнослужащих: 380894201860, 380894201861, 380894201862.

Если ваши родные в последние месяцы уехали на военные учения, и с ними нет связи, вероятно они участвуют в нападении на Украину. За два дня украинские военные убили и ранили более 3 тыс. российских интервентов, еще 200 человек попали в плен.

– С сегодняшнего дня с 19.00! Для всех, у кого где-то на украинской земле потерялся российский солдат, – отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Если российский военный попал в плен к украинским защитникам, его близкие люди могут оставить для своего парня, сына или мужа короткое сообщение.