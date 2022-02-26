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Факти / Україна / Суспільство

Міноборони відкрило гарячу лінію для родичів російських військових

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністерство оборони України відкрило гарячу лінію для родичів російських солдат та офіцерів. Їхні рідні можуть зателефонувати та дізнатися, що сталося з військовими.

Очільник Міноборони Олексій Резніков наголосив, що лінія працює для людей, в яких на українській землі загубився російський солдат. Родичі можуть дізнатися, чи живі їхні рідні, чи взяті у полон, чи є поранення та про те, як можна забрати тіло загиблого військового.

Номери гарячої телефонної лінії для родичів російських військовослужбовців: 380894201860, 380894201861, 380894201862.

Якщо ваші рідні в останні місяці поїхали на військові навчання, і з ними немає зв’язку, ймовірно вони беруть участь у нападі на Україну. За два дні українські військові вбили та поранили понад 3 тис. російських інтервентів, ще 200 людей потрапили у полон.

– Відсьогодні з 19.00! Для всіх, у кого десь на українській землі загубився російський солдат, – зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Якщо російський військовий потрапив у полон до українських захисників, тоді його близькі люди можуть залишити для свого хлопця, сина або чоловіка коротке повідомлення.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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