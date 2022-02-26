Міністерство оборони України відкрило гарячу лінію для родичів російських солдат та офіцерів. Їхні рідні можуть зателефонувати та дізнатися, що сталося з військовими.

Очільник Міноборони Олексій Резніков наголосив, що лінія працює для людей, в яких на українській землі загубився російський солдат. Родичі можуть дізнатися, чи живі їхні рідні, чи взяті у полон, чи є поранення та про те, як можна забрати тіло загиблого військового.

Номери гарячої телефонної лінії для родичів російських військовослужбовців: 380894201860, 380894201861, 380894201862.

Якщо ваші рідні в останні місяці поїхали на військові навчання, і з ними немає зв’язку, ймовірно вони беруть участь у нападі на Україну. За два дні українські військові вбили та поранили понад 3 тис. російських інтервентів, ще 200 людей потрапили у полон.

– Відсьогодні з 19.00! Для всіх, у кого десь на українській землі загубився російський солдат, – зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Якщо російський військовий потрапив у полон до українських захисників, тоді його близькі люди можуть залишити для свого хлопця, сина або чоловіка коротке повідомлення.