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Факты / Украина / Общество

Президент Украины поддерживает полноценные переговоры с Кремлем без ультиматумов — Подоляк

Юля Захарченко редактор ленты
Президент Украины поддерживает полноценные переговоры с Кремлем без ультиматумов — Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает полноценные переговоры с Российской Федерацией о завершении войны без ультиматумов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир. Бои были жестокими, поэтому президент категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры, – подчеркнул он.

Он отметил, что любая война неизбежно завершается переговорами. По его словам, Украина услышала переговорную позицию, высказанную в Кремле.

– Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен другой подход, – отметил Подоляк.

Президент убежден, что переговоры должны основываться на здравом уме. Во время них необходимо выработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

— Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Президент Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры, – заявил советник главы Офиса президента.

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Фото: Офис президента

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