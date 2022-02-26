Президент Украины поддерживает полноценные переговоры с Кремлем без ультиматумов — Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает полноценные переговоры с Российской Федерацией о завершении войны без ультиматумов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир. Бои были жестокими, поэтому президент категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры, – подчеркнул он.

Он отметил, что любая война неизбежно завершается переговорами. По его словам, Украина услышала переговорную позицию, высказанную в Кремле.

– Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен другой подход, – отметил Подоляк.

Президент убежден, что переговоры должны основываться на здравом уме. Во время них необходимо выработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.