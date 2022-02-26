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Президент України підтримує повноцінні переговори з Кремлем без ультиматумів – Подоляк

Юля Захарченко редакторка стрічки
Президент України підтримує повноцінні переговори з Кремлем без ультиматумів – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський підтримує повноцінні переговори з Російською Федерацією про завершення війни без ультиматумів.Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

Брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив весь світ. Бої були жорстокими, тому президент категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори, – наголосив він.

Він зазначив, що будь-яка війна неминуче завершується переговорами. За його словами, Україна почула переговорну позицію, яку висловили у Кремлі.

– Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори у глухий кут ще до їхнього початку. Ясно, що потрібен інший підхід, – зазначив Подоляк.

Президент переконаний, що переговори мають базуватися на здоровому глузді. Під час них необхідно напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України.

– Своїм спротивом українці довели, що загнати нас в глухий кут – це нереалістична амбіція. Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори, – заявив радник глави Офісу президента.

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Фото: Офіс президента

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