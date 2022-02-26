Украинцев призвали демонтировать дорожные знаки с названиями населенных пунктов — Укравтодор

Укравтодор приступил к демонтажу дорожных знаков на всех дорогах Украины. В первую очередь будут снимать указательные знаки и названия населенных пунктов.

По данным Укравтодора, российско-оккупационные войска имеют плохую связь, не ориентируются на местностях и улицы Украины.

— У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Поможем им попасть прямо в ад, — подчеркнули в Укравтодоре.

Укравтодор призвал все путевые организации, территориальные общества, органы местного самоуправления и всех украинцев немедленно демонтировать дорожные знаки на территории страны.

Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, в Министерстве обороны призвали граждан снимать таблички с номерами, названиями улиц, городов, сел в своих регионах.

Украинцев просят сделать все возможное для скорейшего очищения нашего государства от российско-оккупационных войск.

Весь мир призывает прекратить войну в Украине, начатую Российской Федерацией. Украинцы хотят мира и находятся дома, а враг пытается захватить территорию.