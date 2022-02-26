Украинцев просят уничтожать метки оккупанта на Укрзализныце

Российские военные преступники и их пособники в Украине начали оставлять метки на объектах Укрзализныци. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, силами дорожников и всех украинцев за последние двое суток удалось уничтожить множество вражеских меток на дорогах.

Министерство просит обращать внимание на объекты Укрзализныци, где уже тоже фиксируют появление этих знаков.

Напоминаем, что накануне Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на объектах инфраструктуры.

Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps:

https://t.me/ukraine_avanger_bot

Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Граждане могут передавать в работу также информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.