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Факти / Україна / Суспільство

Українців просять знищувати мітки окупантів на Укрзалізниці

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Українців просять знищувати мітки окупантів на Укрзалізниці

Російські військові злочинці та їхні посібники в Україні почали залишати мітки на об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

За даними відомства, силами дорожників та всіх українців за останні дві доби вдалося знищити безліч ворожих міток на дорогах.

Міністерство просить звертати увагу на об’єкти Укрзалізниці, де уже теж фіксують появу цих знаків.

Нагадаємо, шо напередодні Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на об’єктах інфраструктури.

Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps:

https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

До бота громадяни можуть передавати також інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.

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