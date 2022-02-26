Українців просять знищувати мітки окупантів на Укрзалізниці

Російські військові злочинці та їхні посібники в Україні почали залишати мітки на об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

За даними відомства, силами дорожників та всіх українців за останні дві доби вдалося знищити безліч ворожих міток на дорогах.

Міністерство просить звертати увагу на об’єкти Укрзалізниці, де уже теж фіксують появу цих знаків.

Нагадаємо, шо напередодні Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на об’єктах інфраструктури.

Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps:

https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

До бота громадяни можуть передавати також інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.