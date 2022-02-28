ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Общество

Там, где правда, там Бог и победа – обращение митрополита Епифания

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
молитва, девушка

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к защитникам Украины, ко всем православным людям со словами поддержки и веры в нашу победу над российским агрессором.

Обращение митрополита Епифания

Дорогие наши воины, защитники Украины, братья и сестры! Вы разрушили намерения агрессора на скорую победу. В целом мире восхищаются тем, как Украина уже пятый день подряд успешно противостоит российской агрессии.

Твердо помните — на нашей стороне правда. А там, где правда — там Бог и победа!

Читайте
Эмоциональное выступление Зеленского перед лидерами ЕС помогло добиться санкций против РФ

Православная Церковь Украины, христиане и люди доброй воли во всем мире непрерывно молятся за вас. Мы просим у Господа и Его угодников благословить вас и Украину победой и достижением мира. И благодаря вам мы их достигнем!

Слава вам, нашим героям! Слава Украине!

Боже Великий, единый, нам Украину храни!

Источник: YuoTube

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка