Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к защитникам Украины, ко всем православным людям со словами поддержки и веры в нашу победу над российским агрессором.

Обращение митрополита Епифания

Дорогие наши воины, защитники Украины, братья и сестры! Вы разрушили намерения агрессора на скорую победу. В целом мире восхищаются тем, как Украина уже пятый день подряд успешно противостоит российской агрессии.

Твердо помните — на нашей стороне правда. А там, где правда — там Бог и победа!

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Православная Церковь Украины, христиане и люди доброй воли во всем мире непрерывно молятся за вас. Мы просим у Господа и Его угодников благословить вас и Украину победой и достижением мира. И благодаря вам мы их достигнем!

Слава вам, нашим героям! Слава Украине!

Боже Великий, единый, нам Украину храни!

Источник: YuoTube