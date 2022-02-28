Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до захисників України, до всіх православних людей зі словами підтримки і віри в нашу перемогу над російським агресором.

Звернення митрополита Епіфанія

Дорогі наші воїни, захисники України, брати і сестри! Ви зруйнували наміри агресора на швидку перемогу. В цілому світі захоплюються тим, як Україна вже п’ятий день поспіль успішно протистоїть російській агресії.

Твердо пам’ятайте – на нашому боці правда. А там, де правда – там Бог і перемога!

Православна Церква України, християни і люди доброї волі в усьому світі безперервно моляться за вас. Ми просимо у Господа і всіх Його угодників благословити вас і Україну перемогою і досягненням миру. І завдяки вам ми обов’язково їх досягнемо!

Слава вам – нашим героям! Слава Україні!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну бережи!

Джерело: YuoTube