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Факти / Україна / Суспільство

Там, де правда, там Бог і перемога – звернення митрополита Епіфанія

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до захисників України, до всіх православних людей зі словами підтримки і віри в нашу перемогу над російським агресором.

Звернення митрополита Епіфанія

Дорогі наші воїни, захисники України, брати і сестри! Ви зруйнували наміри агресора на швидку перемогу. В цілому світі захоплюються тим, як Україна вже п’ятий день поспіль успішно протистоїть російській агресії.

Твердо пам’ятайте – на нашому боці правда. А там, де правда – там Бог і перемога!

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Православна Церква України, християни і люди доброї волі в усьому світі безперервно моляться за вас. Ми просимо у Господа і всіх Його угодників благословити вас і Україну перемогою і досягненням миру. І завдяки вам ми обов’язково їх досягнемо!

Слава вам – нашим героям! Слава Україні!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну бережи!

Джерело: YuoTube

Фото: Pixabay

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