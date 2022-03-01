В условиях развязанной Россией войны против Украины Укрзализныця продолжает осуществлять эвакуацию граждан к западной границе.

Как проинформировали в пресс-службе госпредприятия, для пассажиров, направляющихся к границе Украины со странами Евросоюза, назначены эвакуационные дизель-поезда.

Они будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и в обратном направлении по такому графику:

• поезд №7620/7621 сообщением Львов – Ковель – Ягодин – Хелм 1 марта будет отправляться из Львова в 09.00;

• поезд №7614/7615 сообщением Львов – Ковель – Ягодин – Хелм 1 марта отправится из Львова в 14.00.

Посадка в эти дизель-поезда будет осуществляться в порядке живой очереди.

– Предпочтение будет предоставляться женщинам, детям и пожилым людям, — уточнили в УЗ, призвав следить за новой информацией и возможными изменениями в расписании.

Кроме того, в Укрзализныце сообщили о дополнительных вагонах, которые прицепят к поезду №67 Киев – Варшава. В них хотят вывезти из столицы Украины прежде всего женщин и детей.

Поезд отправится из Киева в 19.13.

– На границе с Польшей этим пассажирам будет предоставлен специальный поезд из польских вагонов, который доставит их в Варшаву, где им обеспечат убежище, еду и все необходимое для проживания на первое время, – уточнили в пресс-службе.

1 марта также запланирован эвакуационный рейс из города Чоп (Закарпатская область) в Чехию с остановками на территории Словакии. Ориентировочное время отправления – 16.40, однако таможенный контроль нужно пройти до 15.30.

– Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный, – говорится в сообщении.

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