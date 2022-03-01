ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна / Суспільство

Зі Львова до кордону з ЄС запустили евакуаційні дизель-поїзди: графік руху

Юлія Соколова редакторка стрічки
Зі Львова до кордону з ЄС запустили евакуаційні дизель-поїзди: графік руху

В умовах розв’язаної Росією війни проти України Укрзалізниця продовжує здійснювати евакуацію громадян до західного кордону.

Як поінформували в пресслужбі держпідприємства, для пасажирів, які прямують до кордону України з країнами Євросоюзу, призначено евакуаційні дизель-поїзди.

Вони курсуватимуть за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та у зворотному напрямку за таким графіком:

• поїзд №7620/7621 сполученням Львів – Ковель – Ягодин – Хелм 1 березня вирушатиме зі Львова о 09.00;

• поїзд №7614/7615 сполученням Львів – Ковель – Ягодин – Хелм 1 березня вирушатиме зі Львова о 14.00.

Посадка у ці дизель-поїзди здійснюватиметься в порядку живої черги.

– Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку, – уточнили в УЗ, закликавши стежити за новою інформацією та можливими змінами в розкладі.

Крім того, в Укрзалізниці повідомили про додаткові вагони, які причеплять до поїзда №67 Київ – Варшава. У них хочуть вивезти зі столиці України передусім жінок та дітей.

Поїзд вирушить із Києва о 19.13.

– На кордоні з Польщею цим пасажирам буде наданий спеціальний поїзд із польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу і все необхідне для проживання на перший час, – уточнили в пресслужбі.

1 березня також запланований евакуаційний рейс із міста Чоп (Закарпатська область) до Чехії із зупинками на території Словаччини. Орієнтовний час відправлення – 16.40, проте митний контроль потрібно пройти до 15.30.

– Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний, – зазначається в повідомленні.

Раніше Факти ICTV розповідали, що взяти із собою в дорогу з харчів під час евакуації.

Читайте
Евакуація: як знайти притулок в Україні та за кордоном

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка