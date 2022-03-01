В умовах розв’язаної Росією війни проти України Укрзалізниця продовжує здійснювати евакуацію громадян до західного кордону.

Як поінформували в пресслужбі держпідприємства, для пасажирів, які прямують до кордону України з країнами Євросоюзу, призначено евакуаційні дизель-поїзди.

Вони курсуватимуть за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та у зворотному напрямку за таким графіком:

• поїзд №7620/7621 сполученням Львів – Ковель – Ягодин – Хелм 1 березня вирушатиме зі Львова о 09.00;

• поїзд №7614/7615 сполученням Львів – Ковель – Ягодин – Хелм 1 березня вирушатиме зі Львова о 14.00.

Посадка у ці дизель-поїзди здійснюватиметься в порядку живої черги.

– Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку, – уточнили в УЗ, закликавши стежити за новою інформацією та можливими змінами в розкладі.

Крім того, в Укрзалізниці повідомили про додаткові вагони, які причеплять до поїзда №67 Київ – Варшава. У них хочуть вивезти зі столиці України передусім жінок та дітей.

Поїзд вирушить із Києва о 19.13.

– На кордоні з Польщею цим пасажирам буде наданий спеціальний поїзд із польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу і все необхідне для проживання на перший час, – уточнили в пресслужбі.

1 березня також запланований евакуаційний рейс із міста Чоп (Закарпатська область) до Чехії із зупинками на території Словаччини. Орієнтовний час відправлення – 16.40, проте митний контроль потрібно пройти до 15.30.

– Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний, – зазначається в повідомленні.

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