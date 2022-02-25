Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Снаряд попал в дом в Мелитополе: пострадала 12-летняя девочка с отцом

Валентина Летяк редактор ленты
Мелітополь вибух

В результате обстрела Мелитополя российскими оккупантами снаряд попал в жилой дом. Пострадала 12-летняя девочка и ее 46-летний отец.

По данным ГСЧС, в подвале дома на улице Олега Кошевого во время вражеских обстрелов находились люди.

Пострадавшего ребенка с отцом спасатели деблокировали из-под завалов и оказали первую медицинскую помощь.

Из-за риска в связи с обстрелами бойцы ГСЧС доставили врача в пожарно-спасательную часть.

С самого утра в Мелитополе продолжаются активные уличные бои. Российские оккупанты демонстрируют намерения захватить или разрушить административные здания города.

Для жителей города открыты все бомбоубежища и простые укрытия.

Фото: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка