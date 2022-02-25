Снаряд попал в дом в Мелитополе: пострадала 12-летняя девочка с отцом

В результате обстрела Мелитополя российскими оккупантами снаряд попал в жилой дом. Пострадала 12-летняя девочка и ее 46-летний отец.

По данным ГСЧС, в подвале дома на улице Олега Кошевого во время вражеских обстрелов находились люди.

Пострадавшего ребенка с отцом спасатели деблокировали из-под завалов и оказали первую медицинскую помощь.

Из-за риска в связи с обстрелами бойцы ГСЧС доставили врача в пожарно-спасательную часть.

С самого утра в Мелитополе продолжаются активные уличные бои. Российские оккупанты демонстрируют намерения захватить или разрушить административные здания города.

Для жителей города открыты все бомбоубежища и простые укрытия.