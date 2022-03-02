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Факти / Україна / Суспільство

Місцеві самі дають бій мародерам: мер Мелітополя щодо поточної ситуації у місті

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Місцеві самі дають бій мародерам: мер Мелітополя щодо поточної ситуації у місті

У Мелітополі склалася дуже складна ситуація через вторгнення РФ до України.

Про це заявив мер Іван Федоров.

– На жаль, Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого. Бойові дії були не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі. Танкові битви були безпосередньо у центрі міста, – зазначив голова Мелітополя.

Він додав, що через це зруйновані і громадські будівлі, і житлові будинки. Зокрема, в районі Нового Мелітополя, який межує з військовою базою, зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйноване, або зовсім не придатне до використання).

Також він зазначив, що усі ці п’ять днів були комунальні складнощі.

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– Понад добу в місті не було електроенергії, а за нею не було і водопостачання, і теплопостачання. Але нам вдалося відновити цю інфраструктуру. Поки є перебої лише з інтернетом та мобільним зв’язком, – розповів Федоров.

Він зазначив, що окупантів у місті майже не видно. Проте є величезний дискомфорт у тому, що Мелітополем йде багато військової техніки ворога.

Також мер міста поділився, що мародерство – це величезна проблема для міста.

– Це величезна катастрофа. У перші дні, коли силові структури залишили місто, коли криміналітет та соціально невідповідальні люди відчули безвладдя, то мародерство почало проникати у всі вулиці міста, – зазначив Іван Федоров.

За його словами, два дні тому було організовано громадську безпеку силами мешканців міста.

– З учорашнього дня ми почали робити публічними тих людей, які мародерствують у місті, – розповів мер міста.

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