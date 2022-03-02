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Факты / Украина / Общество

Россия нанесла авиаудар по больнице в Житомире: есть погибшие, включая детей

Илья Нежигай редактор ленты
авіація РФ фото

Российская Федерация совершила авиаудар по больнице в Житомире, в результате чего погибли четыре человека, включая детей.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

– Житомир! Все услышали мощные взрывы. Это район Больницы №2 имени Павлусенко. Это был авиаудар!, – написал городской голова.

Он сообщил, что задело саму больницу и несколько частных домов рядом.

– Попало прямиком в жилое помещение. Пока неизвестны последствия поражения, работают пожарные! Но авиационный удар по больнице — это уже не преступление, а АГОНИЯ бессилие перед армией! Перед теми, чей дух несокрушимый, – написал он.

Впоследствии мэр Житомира сообщил, что в результате авиаудара были убиты четыре человека, включая детей.

— В результате авиаудара у нас минимум 4 погибших. Среди них есть дети…, – написал Сергей Сухомлин.

Напомним, с начала 1 марта Харьков подвергался массированным атакам со стороны авиации и артиллерии Российской Федерации. Среди объектов, в которые целились вражеские российские войска, были жилые кварталы в разных районах Харькова. Десятки мирных жителей погибли.

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