Російська Федерація здійснила авіаудар по лікарні у Житомирі, внаслідок чого загинули чотири людини, включно з дітьми.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.

– Житомире! Всі почули потужні вибухи. Це район Лікарні №2 імені Павлусенка. Це був авіаудар!, – написав міський голова.

Він повідомив, що зачепило саму лікарню та декілька приватних будинків поруч.

– Поцілило прямісінько у житлове приміщення. Поки невідомі наслідки ураження, працюють пожежні! Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а АГОНІЯ безсилля перед армією! Перед тими, чий дух незламний, – написав він.

Згодом мер Житомира повідомив, що внаслідок авіаудару було вбито чотирьох людей, включно з дітьми.

– Унаслідок авіаудару у нас мінімум 4 загиблих. Серед них є діти …, – написав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, від початку 1 березня Харків зазнавав масованих атак з боку авіації та артилерії Російської Федерації. Серед об’єктів, в які цілили ворожі російські війська, були житлові квартали у різних районах Харкова. Десятки мирних жителів загинули.