ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна / Суспільство

Росія нанесла авіаудар по лікарні у Житомирі: є загиблі, включно з дітьми

Ілля Нежигай редактор стрічки
авіація РФ фото

Російська Федерація здійснила авіаудар по лікарні у Житомирі, внаслідок чого загинули чотири людини, включно з дітьми.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.

– Житомире! Всі почули потужні вибухи. Це район Лікарні №2 імені Павлусенка. Це був авіаудар!, – написав міський голова.

Він повідомив, що зачепило саму лікарню та декілька приватних будинків поруч.

– Поцілило прямісінько у житлове приміщення. Поки невідомі наслідки ураження, працюють пожежні! Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а АГОНІЯ безсилля перед армією! Перед тими, чий дух незламний, – написав він.

Згодом мер Житомира повідомив, що внаслідок авіаудару було вбито чотирьох людей, включно з дітьми.

– Унаслідок авіаудару у нас мінімум 4 загиблих. Серед них є діти …, – написав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, від початку 1 березня Харків зазнавав масованих атак з боку авіації та артилерії Російської Федерації. Серед об’єктів, в які цілили ворожі російські війська, були житлові квартали у різних районах Харкова. Десятки мирних жителів загинули.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка