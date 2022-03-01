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Факты / Видео / Украина

Харьков с утра под обстрелом: какая ситуация в городе сейчас

Елена Баранова Видеоредактор

Масштабная атака на Харьков – город с самого утра под авиаударами и артиллерийским огнем, и это жилые кварталы в разных районах Харькова. Десятки погибших мирных жителей.

Данные о погибших около разрушенного здания ОГА постоянно меняются. Официально сейчас это 11 погибших, но их может быть больше. Спасатели несколько раз выезжали сюда, но каждый раз была угроза авиаудара – и спасательную операцию приходилось сворачивать.

— Знаете, был один момент, который дает мне силы верить, что мы выстоим – когда сегодня спасатели выносили тело погибшего на задний двор ОГА, там стояли уцелевшие ребята, окровавленные, перемотанные, и они начали скандировать лозунг, который родился в Харькове: “Путин – …”. Дальше вы знаете. И лозунг последних дней борьбы Украины: “Русский корабель – иди на…”, – Мария Малевская, журналист.

Сейчас операция приостановлена, потому что в темноте спасатели не могут работать, продолжат уже завтра.

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