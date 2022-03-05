Под Николаевом украинские военные сбили четыре вражеских вертолета

Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями из Оперативного командования Юг сбили четыре вражеских вертолета.

Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неежпапа отметил, что один из наших морских пехотинцев сбил сразу три вертолета.

– Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе! Слава Украине, — подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

Уже десятый день длится война в Украине, которую спровоцировала вооруженная агрессия Российской Федерации. Весь мир осуждает циничные действия Кремля, который хотел захватить Киев и другие города Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что украинцев ждет однозначная победа.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: ВМС ВСУ