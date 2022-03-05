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Факты / Украина / Общество

Под Николаевом украинские военные сбили четыре вражеских вертолета

Юля Захарченко редактор ленты
Под Николаевом украинские военные сбили четыре вражеских вертолета

Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями из Оперативного командования Юг сбили четыре вражеских вертолета.

Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неежпапа отметил, что один из наших морских пехотинцев сбил сразу три вертолета.

– Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе! Слава Украине, — подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

Уже десятый день длится война в Украине, которую спровоцировала вооруженная агрессия Российской Федерации. Весь мир осуждает циничные действия Кремля, который хотел захватить Киев и другие города Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что украинцев ждет однозначная победа.

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Источник: ВМС ВСУ

Фото: ВМС ВСУ

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